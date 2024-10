Fawzan Musa Khan, accusé d'avoir planifié un attentat terroriste en Azerbaïdjan, condamné à 10 ans de prison

Le tribunal des crimes graves de Bakou a prononcé son verdict dans l'affaire du citoyen afghan Fawzan Musa Khan, accusé d'avoir planifié un attentat terroriste en Azerbaïdjan visant une ambassade étrangère (l'ambassade d'Israël n'est pas explicitement mentionnée, mais lors de son arrestation en juillet 2023, il avait été rapporté que la cible était l'ambassade d'Israël).

Le citoyen afghan a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison.

Selon les précédents rapports du Service de sécurité d'État (SSS) d'Azerbaïdjan, Fawzan Musa Khan, 34 ans, était arrivé de l'étranger à Bakou dans le but de commettre un acte terroriste. Il prévoyait une explosion devant faire des victimes et avoir d'autres conséquences graves. L'objectif du sabotage était de perturber l'ordre public, de semer la panique au sein de la population et d'influencer la prise de décision des agences gouvernementales et des organisations internationales. L'enquête a établi que pendant son séjour à Bakou, Musa Khan avait mené des surveillances autour du bâtiment de l'ambassade d'un des pays étrangers, en repérant les lieux pour commettre l'attentat. Pour exécuter son plan, il avait également conspiré avec d'autres personnes pour recruter des participants potentiels, obtenir des armes, des explosifs et un soutien financier.