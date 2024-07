Fin de mission pour la jetée flottante américaine à Gaza : un bilan mitigé

Le Pentagone a annoncé mercredi la fin de sa mission d'aide humanitaire via une jetée flottante temporaire au large de Gaza, clôturant ainsi une initiative du président Biden. Lancé en mars lors d'un discours télévisé au Congrès, ce projet mobilisant près de 1 000 soldats américains visait à acheminer de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza. Malgré des défis logistiques et sécuritaires, le vice-amiral Brad Cooper, commandant adjoint du Commandement central américain, a qualifié l'opération de succès, avec près de 9 millions de kilogrammes d'aide livrés.

Cependant, le projet a été critiqué par les républicains, qui l'ont qualifié de "coup politique" de Biden face aux pressions de son parti pour soutenir davantage les Palestiniens. Le sénateur Roger Wicker a notamment évoqué un "embarras national".

L'efficacité de la jetée a été entravée par des conditions météorologiques défavorables et des préoccupations sécuritaires. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU a même suspendu ses opérations en juin, suite à une opération militaire israélienne à proximité. Désormais, l'aide transitera par le port israélien d'Ashdod. Cooper a souligné que cette nouvelle voie avait déjà permis l'acheminement de plus de 450 000 kilogrammes d'aide et devrait faciliter la livraison de "millions de kilos supplémentaires". Cette transition marque un tournant dans l'approche américaine de l'aide humanitaire à Gaza, reflétant les défis complexes de l'assistance dans une zone de conflit.