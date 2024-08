Flambée des prix du pétrole sur fond de tensions au Moyen-Orient

Les prix du pétrole ont grimpé de manière significative ce lundi, en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, tandis que les marchés boursiers ont fluctué, après avoir profité la semaine dernière des spéculations sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis.

Le prix du baril de Brent, la référence mondiale, a ainsi progressé de 2,5% pour s'établir à près de 81 dollars.

Les marchés actions ont quant à eux affiché une tendance mitigée, après avoir bénéficié vendredi des propos du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, laissant entrevoir une baisse prochaine des taux.

Cette hausse des cours du pétrole intervient alors qu'Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs dimanche, après 10 mois de heurts frontaliers. Bien que les deux parties aient fait preuve de retenue, les investisseurs restent préoccupés par cette nouvelle flambée de violence au Moyen-Orient. Le marché pétrolier a également réagi à la décision de l'administration est-libyenne de fermer les champs pétrolifères sous son contrôle et de suspendre toute production et exportation jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes, après le remplacement du gouverneur de la banque centrale par le gouvernement de Tripoli.

Cette combinaison de facteurs géopolitiques a entraîné une hausse de plus de 3% des cours du brut à un moment donné, même si les prix se sont légèrement repliés par la suite.