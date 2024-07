Frappe à Khan Younès : Le Hamas appelle à intensifier les attaques contre Israël

Après la frappe israélienne à Khan Younès, qui aurait visé des hauts responsables du Hamas, l'organisation a publié un communiqué appelant à une intensification des attaques contre Israël.

Dans sa déclaration, le Hamas exhorte les Palestiniens de Cisjordanie (Judée-Samarie) et de Jérusalem-Est à mener des actions violentes contre les Israéliens. "Nous appelons toutes les brigades de résistance à se mobiliser pour la victoire de Gaza et en toute loyauté envers le sang pur des martyrs", peut-on lire dans le communiqué. Le groupe terroriste encourage également les manifestations massives contre ce qu'il qualifie "d'occupation sioniste criminelle" et les "hordes de colons terroristes". Le Hamas demande une escalade des affrontements "en défense de notre terre, nos lieux saints, et notre droit à la liberté et à l'indépendance". Par ailleurs, l'organisation étend son appel au-delà des frontières, sollicitant le soutien des "peuples arabes et islamiques, des personnes libres du monde entier et de ceux qui soutiennent la justice de notre cause". Le Hamas les exhorte à poursuivre et à intensifier leurs activités de solidarité avec le peuple palestinien. Ce communiqué intervient dans un contexte de tensions accrues, alors qu'Israël aurait ciblé Mohammed Deif, le chef de l'aile militaire du Hamas, lors de la frappe à Khan Younès. Cette escalade verbale fait craindre une nouvelle vague de violence dans la région, déjà marquée par des mois de conflit intense.