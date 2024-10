Frappe en Iran : les images satellites révèlent une destruction majeure du programme balistique

Une analyse approfondie d'images satellites par l'Associated Press révèle l'ampleur des frappes israéliennes sur l'Iran, particulièrement sur la base de Shahroud, un site important du programme balistique des Gardiens de la Révolution situé à 370 kilomètres au nord-est de Téhéran.

Les clichés montrent la destruction d'un bâtiment central du complexe spatial de Shahroud, dont seule la structure métallique reste debout. Plusieurs installations annexes ont également été touchées, suggérant des frappes de précision multiples. Ce site, non mentionné jusqu'ici par Téhéran qui n'a reconnu que des frappes dans les provinces d'Ilam, du Khuzestan et de Téhéran, joue un rôle clé dans la production de missiles balistiques à combustible solide.

"Nous avons suffisamment d'images pour démontrer un impact significatif", affirme Fabian Hinz, expert en missiles à l'Institut international d'études stratégiques. Selon lui, le bâtiment principal abritait probablement des installations de mélange et de moulage de combustible solide. Des conteneurs observés sur le site pourraient être liés aux missiles Kheibar Shekan et Fattah-1, des armes capables d'atteindre 15 fois la vitesse du son et utilisées lors des récentes attaques contre Israël.

Cette frappe, combinée à d'autres à travers le pays, pourrait sérieusement compromettre la capacité de l'Iran à produire les missiles balistiques qui constituent son principal moyen de dissuasion, le pays ne pouvant accéder aux armements occidentaux sophistiqués dont disposent Israël et les États du Golfe.