Frappe israélienne sur une école de l'ONU à Gaza : l'armée affirme avoir visé un centre opérationnel du Hamas

L'armée israélienne a confirmé samedi avoir mené une frappe aérienne contre une école gérée par l'ONU dans le centre de la bande de Gaza. Selon les responsables militaires, cette installation était utilisée par des opérateurs du Hamas comme centre de commandement.

Les autorités sanitaires du Hamas ont rapporté que 16 personnes auraient été tuées et environ 50 blessées dans cette attaque contre l'école al-Jaouni de l'UNRWA à Nuseirat. Tsahal affirme avoir pris de nombreuses précautions pour minimiser les dommages civils avant de lancer l'attaque, notamment en utilisant la surveillance aérienne et d'autres renseignements. Selon l'armée, des bâtiments du complexe scolaire servaient de cachette aux opérateurs du Hamas et d'infrastructure opérationnelle active, d'où étaient planifiées et menées des opérations terroristes contre les forces israéliennes opérant dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne soutient que plusieurs terroristes du Hamas étaient présents sur les lieux au moment de la frappe. Elle accuse le Hamas de violer régulièrement le droit international en exploitant systématiquement les bâtiments civils et la population comme boucliers humains pour ses activités terroristes contre Israël.

Cette frappe met en lumière les défis complexes auxquels sont confrontées les forces militaires dans un environnement urbain densément peuplé, où la distinction entre cibles militaires et civiles devient de plus en plus floue.