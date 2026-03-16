Gaza : des émissaires du "Conseil de paix" de Trump rencontrent des membres du Hamas au Caire

Des émissaires du "Conseil de paix", l’organe international dirigé par le président américain Donald Trump et chargé de superviser l’après-guerre à Gaza, ont rencontré au Caire des représentants des terroristes du Hamas afin de tenter de préserver le cessez-le-feu dans le territoire, fragilisé par la guerre en cours contre l’Iran, ont indiqué lundi plusieurs sources à Reuters.

Cette réunion, tenue durant le week-end, constitue la première rencontre rendue publique entre le Hamas et cette instance depuis le début du conflit avec l’Iran. Selon les sources citées, les responsables du Hamas ont averti que le groupe pourrait revenir sur certains engagements pris dans le cadre de la trêve si Israël maintient les restrictions imposées à Gaza depuis le début des frappes contre l’Iran.

Peu après ces discussions, Israël a annoncé qu’il rouvrirait dans les prochains jours le passage de Rafah, unique point de passage pour les piétons entre la bande de Gaza et l’Égypte. Fermé depuis le lancement de la campagne militaire contre l’Iran le 28 février pour des raisons de sécurité, ce poste frontalier pourrait être de nouveau accessible après une nouvelle évaluation sécuritaire. L’une des sources interrogées estime que cette décision israélienne pourrait être directement liée aux échanges tenus au Caire.

Avant l’escalade régionale liée à la guerre contre l’Iran, le plan de Donald Trump pour Gaza constituait l’initiative phare de sa diplomatie au Moyen-Orient. Ce projet repose notamment sur un cessez-le-feu instauré en octobre et sur un processus progressif de reconstruction du territoire.

Cependant, les négociations sur le désarmement des terroristes du Hamas, étape clé du plan américain visant à ouvrir la voie à une reconstruction et à de nouveaux retraits militaires israéliens, sont actuellement suspendues depuis le début du conflit régional.

De nouvelles réunions entre les différentes parties sont attendues dans les prochains jours au Caire afin d’évaluer la possibilité de relancer le processus diplomatique malgré les tensions provoquées par la guerre contre l’Iran.