Gaza : des membres du Hamas accusés d’exploitation sexuelle en échange d'aide humanitaire

Des récits recueillis par le Daily Mail auprès de sources locales font état de graves accusations d’exploitation sexuelle dans la bande de Gaza, visant notamment des veuves et des femmes divorcées dépendantes de l’aide humanitaire. Selon ces témoignages, certains individus liés au Hamas auraient conditionné l’accès à de la nourriture ou à de faibles sommes d’argent à des faveurs sexuelles.

Plusieurs témoignages anonymes décrivent un système d’extorsion dans lequel des femmes, fragilisées par la guerre et la précarité, seraient ciblées en raison de leur isolement économique. L’une d’elles affirme avoir été sollicitée par un responsable d’une organisation caritative, qui lui aurait proposé son aide avant de lui imposer des avances à caractère sexuel. D’autres évoquent des cas de chantage, allant jusqu’à des agressions commises sous couvert de distribution d’aide.

Ces informations, relayées notamment par la plateforme arabe Jasur News, interviennent dans un contexte où les structures civiles sont affaiblies et où la dépendance à l’aide extérieure se maintient. Selon certaines organisations locales, des dizaines de milliers de femmes seraient exposées à des risques accrus d’exploitation.

Des témoins affirment également que des tentatives auraient été faites pour faire taire ces affaires, y compris au sein même de certaines structures. Un journaliste ayant contribué à documenter ces cas a indiqué vivre dans la clandestinité par crainte de représailles.

Parallèlement, des rapports internationaux, dont ceux du Fonds des Nations unies pour la population, signalent une hausse préoccupante d’autres phénomènes liés à la crise, notamment les mariages précoces et les grossesses adolescentes.