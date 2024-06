Gaza : des terroristes du Hamas ont été éliminés lors d'une frappe aérienne dans une école de l'UNRWA

Plusieurs terroristes du Hamas rassemblés dans une école des Nations Unies dans le camp de Al-Shati à Gaza ont été éliminés lors d'une frappe aérienne, a rapporté vendredi l'armée israélienne.

Les membres du Hamas opéraient à partir d'un conteneur situé dans l'enceinte de l'école Asmaa de l'UNRWA. Le conteneur était utilisé comme salle de commandement par les terroristes et comme point de rencontre pour les membres des forces de sécurité interne du groupe terroriste, indique Tsahal. L'armée affirme que les terroristes éliminés lors de la frappe planifiaient des attaques contre les forces israéliennes à Gaza dans les « délais les plus brefs ». Avant la frappe, Tsahal a affirmé avoir pris « de nombreuses mesures pour réduire le risque de blesser des civils ». La frappe elle-même a été effectuée à l'aide de « munitions de précision ».

Tsahal soutient que le Hamas profitait de l'école pour mener des activités terroristes et qu'il « place systématiquement, intentionnellement et stratégiquement ses infrastructures à partir de zones civiles, en violation totale du droit international et en mettant en danger la vie des civils palestiniens ».