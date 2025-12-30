Gaza : Israël affirme que la suspension de certaines ONG n’affectera pas l’aide humanitaire

Les autorités israéliennes ont assuré que la suspension d’activité de plusieurs organisations internationales dans la bande de Gaza n’aura aucun impact sur le volume de l’aide humanitaire, affirmant que ces ONG ne respectaient pas les obligations d’enregistrement exigées par l’État hébreu. Dans un communiqué, le COGAT précise que les organisations concernées n’ont pas acheminé d’aide à Gaza durant le cessez-le-feu en cours et que, même par le passé, leur contribution cumulée ne représentait qu’environ 1 % de l’aide totale.

Selon Israël, 4 200 camions d’aide continueront d’entrer chaque semaine dans l’enclave par l’intermédiaire de l’ONU, des pays donateurs, du secteur privé et de plus de vingt organisations internationales opérant légalement. Des centaines de membres du personnel international, majoritairement affiliés aux Nations unies et au Comité international de la Croix-Rouge, sont actuellement présents sur le terrain.

Le COGAT souligne que la procédure d’enregistrement vise à empêcher toute exploitation de l’aide par le Hamas, qualifié d’organisation terroriste, rappelant que ce dernier a, par le passé, détourné des ressources humanitaires, utilisé des employés locaux à des fins terroristes et bénéficié de transferts de fonds liés au terrorisme. Le refus de certaines ONG de coopérer aux contrôles de sécurité soulèverait, selon Israël, de sérieuses interrogations sur leurs activités.

S’agissant de Médecins sans frontières, les autorités israéliennes affirment que l’organisation a refusé de fournir la liste de ses employés, comme l’exige une décision gouvernementale. Elles contestent également son rôle central dans le système de santé à Gaza, indiquant que MSF ne gère que cinq cliniques sur environ 220 points de soins et deux hôpitaux de campagne sur quinze. Depuis le cessez-le-feu, l’ONG n’aurait acheminé que 95 camions d’aide, un chiffre jugé marginal.

Israël affirme parallèlement poursuivre ses efforts pour renforcer le système de santé à Gaza, en coopération avec des partenaires internationaux autorisés, par la création de nouvelles infrastructures médicales et l’acheminement continu de médicaments et d’équipements.