Gaza : L'armée israélienne révèle les circonstances de l'exécution des six otages

L'armée israélienne (Tsahal) a dévoilé mercredi les détails concernant l'exécution de six otages à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, apportant un nouvel éclairage sur ce drame.

Selon les informations fournies par Tsahal, les otages ont d'abord été détenus pendant plusieurs mois au début de la guerre dans une installation à Khan Younès, équipée de cages et de gazon synthétique, où se trouvait un important groupe d'otages. Fin décembre, ils ont été déplacés vers un autre tunnel, situé à environ 4 kilomètres de leur lieu de détention initial, dans le quartier Hamad. Ce nouveau site de détention, une galerie souterraine non conçue pour héberger des personnes, allait devenir le théâtre de leur fin tragique.

En février, l'armée de l'air israélienne a mené une frappe ciblée contre des objectifs stratégiques, notamment des commandants du Hamas. C'est durant cette opération que les otages ont été exécutés par leurs ravisseurs. L'armée israélienne insiste sur le fait qu'au moment de la frappe, elle ne disposait d'aucune information ni soupçon concernant la présence d'otages dans cette zone souterraine.

Environ six semaines plus tard, sur la base de renseignements reçus du commandement Sud, une opération complexe a été lancée pour récupérer les corps. Les examens effectués par l'Institut de médecine légale ont révélé des impacts de balles sur les six corps, confirmant leur exécution. Six autres corps, sans traces de tirs, ont également été découverts dans le même tunnel. L'enquête menée par Tsahal indique que les terroristes ont exécuté les otages au moment de la frappe aérienne, avant de périr eux-mêmes des effets secondaires du bombardement. Les enquêteurs n'excluent pas, tout en considérant cette hypothèse comme peu probable, que les otages aient pu être abattus par d'autres membres du Hamas arrivés dans le tunnel après la frappe. L'armée israélienne souligne que jusqu'en décembre, elle disposait d'informations sur la localisation de ces otages et qu'elle s'est abstenue de mener des frappes ou des opérations terrestres dans les zones où elle soupçonnait la présence d'otages, afin de ne pas les mettre en danger.

"Dans cette longue guerre qui a commencé par une journée très difficile, la mission de ramener les otages vivants nous accompagne à chaque instant", a déclaré le chef d'état-major de l'armée israélienne. Il a reconnu que malgré les nombreux succès militaires, leur importance reste mineure tant que des otages sont encore captifs.

Il a également admis des erreurs dans les opérations, notamment concernant les six otages récemment retrouvés morts. "Nous ne pourrons plus les ramener vivants. Il est important que les familles des otages et le public sachent que des milliers de soldats et de commandants s'efforcent de réussir et d'éviter les erreurs dans cette mission cruciale. Chaque erreur commise l'a été par manque d'information, et nous devons en tirer les leçons", a-t-il souligné.

Cette révélation tragique intervient alors que les négociations pour la libération des otages restants se poursuivent, soulignant l'urgence de parvenir à un accord pour éviter d'autres pertes de vies humaines.