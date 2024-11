Gaza : L'Autorité palestinienne et le Hamas négocient la gestion de l'aide humanitaire

Un accord de principe se dessine entre l'Autorité palestinienne (AP) et le Hamas concernant la création d'un comité d'aide sociale à Gaza, a révélé Mahmoud Al-Habash, conseiller du président Mahmoud Abbas, lors d'une interview à la chaîne saoudienne Al-Hadath.

Ce comité, qui serait placé sous l'autorité de l'AP, serait responsable de la gestion de l'aide humanitaire et des points de passage de Gaza. "Il ne s'agit pas d'un comité de gestion mais d'un comité d'aide sociale", a précisé Al-Habash, soulignant l'importance de la terminologie utilisée.

Le comité aurait pour mission d'assister le gouvernement de l'AP dans la réponse aux besoins des civils gazaouis et la gestion de la situation humanitaire résultant du conflit. Ses responsabilités incluraient la distribution et la supervision de l'aide humanitaire, ainsi que la gestion des points de passage. Al-Habash a souligné que les détails techniques et logistiques sont encore en discussion. Une fois finalisés, le président Abbas devrait émettre un décret présidentiel établissant ce comité et définissant ses responsabilités. Les membres du comité seront des "personnalités nationales" choisies par Abbas, excluant explicitement les représentants des factions palestiniennes.

Le conseiller a également critiqué la gestion de Gaza par le Hamas, estimant que le mouvement "a échoué dans l'administration de Gaza pendant 18 ans", invitant à interroger les 2,5 millions d'habitants sur ce bilan.