LIVEBLOG｜: Le Hamas menace de durcir les conditions de détention des otages

Gaza : Nouvelles révélations sur l'exécution des six otages

L'armée israélienne a fourni des détails sur le sort tragique des six otages exécutés à Khan Younès. Initialement détenus pendant plusieurs mois dans une installation avec des cages et du gazon synthétique, ils ont été transférés fin décembre dans un tunnel à 4 km de là, dans le quartier Hamad. En février, lors d'une frappe aérienne ciblée contre des commandants du Hamas, les terroristes ont exécuté les otages. Cette exécution a été confirmée par l'institut médico-légal qui a découvert des impacts de balles sur les corps, retrouvés plus tard lors d'une opération de récupération complexe dans les tunnels. Six autres corps sans traces de tirs ont également été découverts dans le même tunnel. L'enquête révèle que les otages ont été tués au moment de la frappe par leurs ravisseurs, qui ont eux-mêmes péri des suites indirectes du bombardement. Tsahal précise qu'au moment de la frappe, il n'y avait aucune information sur la présence d'otages dans cette zone souterraine.