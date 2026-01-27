Gaza : le Hamas souhaite intégrer 10 000 terroristes dans une nouvelle administration

Le Hamas cherche à intégrer environ 10 000 membres de sa police, tous issus de l’organisation terroriste, au sein d’une nouvelle administration palestinienne dans la bande de Gaza, avec le soutien des États-Unis. C’est ce qu’ont indiqué à l’agence Reuters des sources proches des discussions en cours.

Selon ces informations, cette future force de sécurité serait placée sous l’autorité d’un organisme baptisé « Comité national pour l’administration de Gaza », présenté comme un cadre civil destiné à gérer le territoire après la guerre. En réalité, il s’agirait pour le Hamas de préserver son emprise sur Gaza, en recyclant ses cadres sécuritaires sous une nouvelle appellation institutionnelle.

À Jérusalem, la réaction est sans équivoque. Les autorités israéliennes s’opposent fermement à toute intégration, directe ou indirecte, de membres du Hamas dans une future gouvernance de Gaza, quelle que soit la structure envisagée. Pour Israël, cette démarche contredit l’exigence centrale posée depuis le 7 octobre : le désarmement total du Hamas et la fin de sa capacité militaire et terroriste.

Des responsables israéliens soulignent que les forces de police du Hamas ne constituent pas un organe civil neutre, mais une composante organique de l’appareil terroriste, impliquée dans la répression interne, la logistique militaire et le contrôle idéologique de la population. Leur intégration reviendrait, selon eux, à légitimer un groupe responsable de massacres et d’attaques contre des civils.

Ce projet met également en lumière les tensions diplomatiques croissantes autour de l’« après-Gaza ». Si Washington soutient l’idée d’une administration palestinienne rénovée pour stabiliser le territoire, Israël insiste sur un principe non négociable : aucun rôle, sous aucune forme, pour le Hamas.

À défaut, avertissent des responsables sécuritaires israéliens, Gaza risquerait de redevenir rapidement une plateforme terroriste active, dissimulée derrière un vernis administratif.