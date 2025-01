Gaza : les Émirats arabes unis proposent une administration temporaire post-conflit

Les Émirats arabes unis (EAU) se disent prêts à participer à l'administration temporaire de Gaza aux côtés des États-Unis, selon une enquête de Reuters menée auprès de 12 diplomates et responsables occidentaux. Cette proposition intervient alors que les négociations se poursuivent entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu temporaire et la libération partielle des otages.

Un haut responsable émirati affirme que cette participation est conditionnée à "une réforme significative de l'Autorité palestinienne, son renforcement et la création d'une feuille de route crédible vers un État palestinien". Ces conditions, actuellement absentes, sont jugées "essentielles pour le succès de tout plan pour l'après-guerre à Gaza".

Selon les sources diplomatiques, l'administration intérimaire proposée superviserait la gouvernance, la sécurité et la reconstruction de Gaza jusqu'au transfert du pouvoir à une Autorité palestinienne réformée. Bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'oppose fermement à ce plan, les diplomates soulignent que les EAU, grâce à leurs relations de paix avec Israël, disposent d'un "levier de pression" sur le gouvernement israélien.

Les Émirats ont également évoqué la possibilité de nommer un nouveau Premier ministre palestinien, citant l'exemple de Salam Fayyad, ancien dirigeant de l'Autorité palestinienne de 2007 à 2013. Le plan émirati envisage aussi le recours à des sociétés de sécurité privées pour constituer une "force de maintien de la paix" à Gaza, une proposition qui suscite des inquiétudes en Occident.

Deux anciens responsables israéliens ont confié à Reuters que, malgré les critiques émiraties envers Netanyahou pendant la guerre, Israël souhaite voir les Émirats impliqués dans l'administration post-conflit de Gaza. Contrairement au Qatar, les EAU considèrent le Hamas et les autres organisations islamistes comme des "forces déstabilisatrices" et mettent l'accent sur l'importance de la stabilité régionale pour le développement économique.