Gaza : Netanyahou en visite dans le "corridor Netzarim", promet l'éradication du Hamas

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu ce mardi dans le "corridor Netzarim" à Gaza, accompagné du ministre de la Défense Israel Katz, du chef d'état-major Herzi Halevi et du directeur du Shin Bet Ronen Bar.

Durant cette visite sur le littoral gazaoui, Netanyahou et Katz ont reçu un briefing opérationnel des commandants militaires, notamment du général Yoav Bruner et du chef du commandement Sud Yaron Finkelman. Ils ont également rencontré les commandants des brigades de réservistes déployées dans la zone.

Dans une déclaration forte depuis la plage de Gaza, Netanyahou a affirmé : "Le Hamas ne contrôlera plus Gaza. Nous détruisons leurs capacités militaires de manière impressionnante et nous nous attaquons maintenant à leurs structures de gouvernance." Il a lancé un avertissement direct concernant les otages : "Quiconque osera leur faire du mal le paiera de sa vie. Nous vous traquerons et nous vous attraperons." Le Premier ministre a également annoncé une nouvelle initiative, proposant une "sortie sûre" et une récompense de 5 millions de dollars à toute personne qui aiderait à libérer un otage. De son côté, le ministre de la Défense Israel Katz a souligné l'engagement total du gouvernement envers les forces armées, particulièrement les réservistes, promettant "toutes les ressources nécessaires pour accomplir leur mission." Il a vanté les succès militaires israéliens, les qualifiant d'inégalés à l'échelle internationale. La visite s'est conclue par une évaluation de situation au quartier général de la division de Gaza, où ont été discutés les progrès opérationnels et les développements futurs de la guerre. Netanyahou était accompagné de son chef de cabinet Tzachi Braverman, de son secrétaire militaire le général Roman Gofman, du vice-président du Conseil de sécurité nationale Gil Reich, et de son porte-parole Dr. Omer Dostri. Cette visite intervient dans un contexte d'intensification des opérations militaires israéliennes à Gaza, alors que l'armée poursuit son objectif déclaré de démantèlement des infrastructures du Hamas.