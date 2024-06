Gaza : plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays arabes soutiennent le plan américain

Les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar, de la Jordanie et de l'Égypte ont publié une déclaration commune exprimant leur soutien aux efforts déployés par le président américain Joe Biden pour parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Dans le cadre de cette initiative, Joe Biden a rendu publique la dernière proposition israélienne et a appelé le Hamas à l'accepter. Les ministres des Affaires étrangères de ces cinq pays arabes ont tenu une réunion virtuelle plus tôt ce lundi afin d'examiner la question plus en détail, comme l'indique leur communiqué commun.

Les hauts diplomates arabes "ont souligné l'importance de s'engager sérieusement et positivement dans la proposition du président américain d'accepter un accord qui garantisse un cessez-le-feu permanent et l'acheminement adéquat de l'aide dans toutes les parties de la bande de Gaza afin d'alléger les souffrances de sa population", indique la déclaration conjointe, qui appelle également à "la libération des otages et des détenus". Les ministres "ont souligné la nécessité d'arrêter l'agression contre Gaza, de mettre fin à la catastrophe humanitaire qu'elle provoque, de faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs régions, d'assurer le retrait complet des forces d'occupation israéliennes de la bande de Gaza et de lancer un processus de reconstruction dans le cadre d'un plan global visant à mettre en œuvre la solution des deux États, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, avec des calendriers précis et des garanties contraignantes". La déclaration réitère également le soutien des pays à l'établissement d'un État palestinien sur les lignes d'avant 1967.