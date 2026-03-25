Gaza : tentative de contrebande déjouée, Israël suspend les livraisons d’aide de l’UNDP

Une tentative de contrebande dissimulée dans une cargaison d’aide humanitaire a été déjouée mercredi au point de passage de Kerem Shalom, ont annoncé les autorités israéliennes. Selon le COGAT (Coordination des activités gouvernementales dans les territoires), plusieurs centaines de bouteilles d’huile moteur avaient été cachées au sein d’un envoi d’huile de cuisson destiné à la bande de Gaza, dans le cadre d’une livraison coordonnée par le Programme des Nations unies pour le développement (UNDP).

La tentative a été détectée lors d’un contrôle de sécurité mené par les équipes de l’Autorité des passages terrestres du ministère de la Défense, en coopération avec des représentants de l’administration civile pour Gaza. Les produits dissimulés ont été immédiatement interceptés.

À la suite de cet incident, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général de division Yoram Halevi, a ordonné la suspension temporaire des livraisons d’aide humanitaire de l’UNDP vers la bande de Gaza. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’une enquête complète et la présentation de ses conclusions par l’agence onusienne.

Dans une lettre adressée à la direction de l’UNDP, les autorités israéliennes ont qualifié l’incident de « violation grave » des mécanismes encadrant l’acheminement de l’aide. Elles accusent également le Hamas de tenter d’exploiter ces circuits humanitaires à des fins d’activités terroristes et de renforcement militaire.

Le COGAT a rappelé que la responsabilité du contenu des cargaisons incombe aux organisations qui en assurent la coordination. Il a averti que toute tentative d’utilisation abusive des convois humanitaires entraînerait des mesures immédiates à l’encontre des entités concernées.

Les autorités israéliennes assurent maintenir une politique de « tolérance zéro » face à toute exploitation du système d’aide humanitaire, affirmant poursuivre leurs contrôles stricts en coordination avec les différents services de sécurité.