Gaza : Trois soldats israéliens tués dans une explosion dans le nord de la bande

L'armée israélienne a annoncé ce lundi soir la mort de trois soldats lors des combats dans le nord de la bande de Gaza.

Les militaires tués sont le Capitaine Ilay Gavriel Atedgi, 22 ans, de Kiryat Motzkin, le Sergent-chef Netanel Pessach, 21 ans, d'Elazar, et le Sergent de première classe (réserviste) Hillel Diener, 21 ans, de Talmon. Tous les trois servaient dans le bataillon Shimshon de la brigade Kfir. Selon l'enquête préliminaire de Tsahal, les soldats ont été tués par un engin explosif dans le secteur de Beit Hanoun.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a exprimé sa tristesse suite à l'annonce de la mort de trois combattants de la brigade Kfir : le Capitaine Ilay Atadgi, le Sergent-chef Netanel Pessah et le Sergent Hillel Diner, "nos héros qui ont sacrifié leur vie pour défendre la patrie" dans le nord de Gaza.

"Mon cœur est avec leurs familles et leurs proches qui ont reçu ce soir la plus terrible des nouvelles. Pour eux et en leur mémoire, nous continuerons à agir avec détermination pour la sécurité de notre État", a déclaré le ministre.Le bilan des pertes israéliennes dans l'offensive terrestre contre le Hamas à Gaza et lors des opérations militaires le long de la frontière s'élève désormais à 387 morts, incluant un policier tué lors d'une mission de sauvetage d'otages et un employé civil du ministère de la Défense.