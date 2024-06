Gaza : Tsahal annonce la libération de quatre otages en vie

Quatre otages israéliens ont été sauvés en vie par l'armée israélienne lors d'une opération dans le centre de la bande de Gaza plus tôt ce samedi, annonce l'armée.

Les otages sont Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov et Shlomi Ziv. Tous les quatre avaient été enlevés par des terroristes du Hamas le 7 octobre lors du festival de musique Supernova près de la communauté de Re'im, dans le sud du pays.

Les forces spéciales avaient simultanément mené des raids sur deux sites du Hamas à Nuseirat, dans le centre de Gaza. Argamani a été secouru sur l'un des sites, tandis que Meir Jan, Kozlov et Ziv se trouvaient sur le second. Les otages secourus sont tous en bonne condition, selon les premières évaluations médicales. Ils ont été transportés à l'hôpital Tel Hashomer pour un examen plus approfondi. Au cours de l'opération, d'importantes frappes aériennes ont été menées dans la région contre des sites du Hamas et en soutien aux troupes au sol.