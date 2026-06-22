Gaza : Tsahal élimine deux terroristes du Hamas

L'armée israélienne a annoncé lundi matin avoir éliminé deux terroristes du Hamas lors de frappes menées ce week-end dans le nord de la bande de Gaza. Tsahal rapporte que les deux terroristes étaient impliqués dans la préparation d'attentats et poursuivaient des activités terroristes malgré le cessez-le-feu en vigueur.

La première frappe a visé Ahmed Mounir Khalil Zaza, présenté comme le responsable du génie militaire du bataillon de Jabaliya-Ouest, dans la ville de Gaza. Il supervisait la fabrication et la distribution d'armes aux différentes unités du Hamas, ainsi que la confection d'engins explosifs et l'aménagement de bâtiments piégés. Ces dernières semaines, il a tenté de poser des charges explosives à proximité de la « ligne jaune », dans le but d'attaquer les soldats israéliens déployés dans le secteur.

Lors d'une autre opération menée dans le nord du territoire, Tsahal affirme avoir éliminé Hussein Safadi, commandant du réseau de tireurs d'élite du Hamas dans la ville de Gaza. Il était chargé depuis le début de la guerre de coordonner l'ensemble des attaques de snipers contre les forces israéliennes opérant dans la région.

Tsahal soutient également que Safadi a « systématiquement violé » l'accord de cessez-le-feu ces derniers mois, en tentant de former de nouveaux combattants et de préparer de nouvelles opérations de tir contre les soldats israéliens.

L'armée précise que les forces du Commandement Sud demeurent déployées conformément aux termes de l'accord et « continueront d'agir pour éliminer toute menace immédiate » pesant sur leurs troupes.