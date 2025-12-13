Gaza : Tsahal élimine Ra’ad Sa’ad, numéro deux du Hamas et architecte du 7 octobre

L’armée israélienne a confirmé samedi l’élimination à Gaza de Ra’ad Sa’ad, numéro deux de la branche armée du Hamas et figure centrale de l’appareil militaire du mouvement terroriste islamiste. Le haut responsable terroriste a été éliminé lors d’une frappe aérienne alors qu’il circulait en voiture avec trois autres terroristes dans l’ouest de la ville de Gaza.

Considéré comme l’un des derniers cadres encore actifs du Hamas dans le territoire, Ra’ad Sa’ad était l’un des principaux architectes du massacre du 7 octobre 2023. Bien que son nom ait été peu médiatisé pendant la guerre, il occupait une place majeure au sein de la hiérarchie militaire du Hamas et jouissait d’un statut de vétéran respecté.

Proche du fondateur du Hamas, le cheikh Ahmed Yassine, mais aussi de Mohammed Deif et de son adjoint Marwan Issa, Sa’ad était impliqué dans l’organisation depuis les premières années du mouvement. Arrêté par Israël en 1990, puis emprisonné par l’Autorité palestinienne à la fin des années 1990 pour activités terroristes, il a ensuite commandé la brigade de Gaza lors de la période du désengagement israélien.

Il a également fondé et dirigé la force navale du Hamas au début des années 2010. Après l’opération « Bordure protectrice » en 2014, il a intégré le commandement supérieur de la branche armée, occupant notamment les fonctions de chef du quartier général des opérations. À ce titre, il a participé à la création des bataillons Nukhba et à l’élaboration du plan « Mur de Jéricho », qui a servi de base à l’attaque du 7 octobre.

Ces derniers mois, Ra’ad Sa’ad dirigeait le quartier général de la production d’armes du Hamas. Il était directement responsable de la fabrication d’engins explosifs utilisés contre les forces israéliennes, y compris pendant la trêve, en violation flagrante des accords. Selon Tsahal, son élimination constitue un coup sévère porté aux capacités militaires, au commandement et à l’appareil de production d’armement du Hamas.