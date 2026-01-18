Gaza : un ancien terroriste de la cellule Nukhba rompt avec le Hamas et appelle à la paix

Un témoignage rare et hautement symbolique a été diffusé ces derniers jours dans les médias israéliens : celui d’un ancien terroriste de la cellule Nukhba, unité d’élite du Hamas, directement impliquée dans les massacres du 7 octobre. L’homme, qui se présente aujourd’hui comme repenti, affirme avoir tourné le dos au mouvement terroriste islamiste et rejoint l’opposition armée au Hamas dans la bande de Gaza.

Identifié sous le nom de Hamza Mara, il est le petit-fils de l’un des fondateurs du Hamas, et a été élevé, selon ses propres mots, « dans l’idéologie du mouvement ». Ancien membre de la Nukhba, il a accordé un entretien exclusif à la chaîne israélienne Channel 12, dans lequel il explique les raisons de sa défection.

Après deux années de réflexion, Hamza Mara dit avoir rejoint la milice dirigée par Hossam al-Hastal, un groupe armé opposé au Hamas et coopérant avec Israël. Dans son témoignage, il dresse un constat sévère : il décrit l’idéologie du Hamas comme fondée sur le mensonge, guidée par des intérêts personnels et menée au détriment de la population gazaouie.

Ses propos les plus marquants concernent l’attaque du 7 octobre. « Le 7 octobre a été la plus grande erreur du Hamas », affirme-t-il, estimant que cette opération n’a apporté « que destruction » et a fait reculer Gaza de cinquante ans. Il appelle désormais ceux qui le peuvent à déposer les armes, voire à choisir une autre voie.

Plus encore, l’ancien terroriste affirme aujourd’hui prôner la paix avec Israël, une prise de position encore impensable il y a quelques mois. « J’ai suivi ma propre voie, pas celle de mon père ni de mon grand-père », déclare-t-il, reconnaissant que les compétences militaires acquises au sein du Hamas se sont finalement retournées contre l’organisation.

Au-delà de ce cas, son témoignage met en lumière l’émergence de plusieurs milices anti-Hamas à Gaza, notamment dans le sud, autour de Rafah, et dans le nord, en particulier dans le quartier de Shuja’iyya, signe de fractures internes croissantes dans le territoire.