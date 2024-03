"Hamas, bombarde Tel Aviv" : heurts entre manifestants et forces de l'ordre devant l'ambassade d'Israël à Amman

Plusieurs personnes ont été arrêtées à Amman lors d'affrontements entre la police anti-émeute et des manifestants jordaniens qui marchaient vers l'ambassade d'Israël pour protester contre l'opération militaire israélienne à Gaza. Les autorités avaient précédemment déployé la police anti-émeute pour disperser les manifestants rassemblés dans la mosquée Kaloti de la capitale, qui prévoyaient de marcher vers l'ambassade d'Israël fortement fortifiée à proximité. Plusieurs manifestants ont été battus et plusieurs autres arrêtés alors qu'ils tentaient de briser un important cordon policier autour de l'ambassade, selon des témoins.

"Pas d'ambassade sioniste sur le sol jordanien", ont scandé certains manifestants, tandis que d'autres crient des slogans en faveur du Hamas et des attaques contre les soldats et les civils israéliens. "Nous voulons aller aux frontières, tuer et kidnapper des soldats sionistes. Vengeance... vengeance... Oh Hamas, bombarde Tel Aviv", ont-ils crié. Ils ont également scandé "Pas d'ambassade sioniste sur le sol jordanien", l'un des slogans devenus habituels lors des manifestations qui appellent la Jordanie à abandonner son traité de paix impopulaire avec Israël, souvent accusé de trahison.

L'ambassade d'Israël, où les manifestants se rassemblent quotidiennement, est depuis longtemps un point chaud des manifestations anti-israéliennes en période de troubles à Gaza et dans les territoires palestiniens.

La Jordanie a autorisé des manifestants pacifiques à se rassembler quotidiennement devant l'ambassade d'Israël, mais les autorités affirment qu'elles ne peuvent tolérer aucune tentative de prendre d'assaut l'ambassade, d'inciter à des troubles civils ou d'essayer d'atteindre une zone frontalière avec la Cisjordanie ou Israël.