Heurts en Judée-Samarie : l'AP dénonce l'utilisation par le Hamas de boucliers humains

Un nouvel épisode de tensions entre le Hamas et l'Autorité palestinienne (AP) a éclaté samedi, les deux parties échangeant des accusations par le biais de communiqués officiels. Le Hamas reproche à l'AP de tenter d'assassiner ses membres, tandis que l'AP affirme qu'elle ne permettra pas au groupe terroriste de "reproduire ses activités en Cisjordanie". Abdul Rahman Shadid, leader du Hamas, a condamné l'AP pour avoir tenté "d'assassiner" des membres du groupe terroriste. "Ce qui s'est passé dans le gouvernorat de Tulkarem, où les forces de sécurité de l'Autorité ont directement tiré sur un véhicule de la résistance, confirme que des responsables de l'Autorité ont donné des instructions pour liquider et tuer des combattants de la résistance en Cisjordanie", a-t-il déclaré sur Telegram.

En réponse, le Fatah, qui contrôle l'AP, a publié une déclaration affirmant qu'il "ne permettra pas au Hamas, qui a mis en péril les intérêts et les ressources du peuple palestinien en faveur de l'Iran et causé la destruction de Gaza, de reproduire ses activités en Cisjordanie". Le Fatah accuse également le Hamas d'utiliser les civils gazaouis "comme boucliers humains au lieu de les protéger".

Ces échanges surviennent dans un contexte de répression sécuritaire menée par l'AP à Jénine, que le Jihad islamique palestinien (JIP) et le Hamas qualifient de "persécution des combattants de la résistance". Selon le Hamas, l'AP serait responsable de la mort de 19 "martyrs" palestiniens depuis le début de la "Bataille du déluge d'Al-Aqsa", nom donné par le Hamas aux attaques du 7 octobre 2023 contre Israël.

Le JIP a qualifié les actions des forces de sécurité de l'AP de "crime national et moral" et de "violation de la sacralité du sang palestinien", appelant à "un large mouvement national pour mettre fin aux meurtres, aux déplacements et à la destruction qui se produisent en Cisjordanie".