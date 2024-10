Hezbollah : Le nouveau chef promet de "continuer la guerre" de Nasrallah

Dans sa première prise de parole officielle depuis sa nomination à la tête du Hezbollah, Naïm Kassem a promis de poursuivre "le programme de la guerre" de son prédécesseur Hassan Nasrallah, tout en reconnaissant les coups durs subis par l'organisation ces dernières semaines.

Le nouveau secrétaire général a évoqué pour la première fois l'ampleur des pertes subies lors de l'explosion des "bipeurs" le 17 septembre, qui aurait touché près de 4.000 personnes, entre combattants et civils. "Un incident qui aurait déstabilisé n'importe qui d'autre", a-t-il admis.

Kassem a également abordé la "série d'assassinats" ayant culminé avec l'élimination de Hassan Nasrallah, reconnaissant que le parti en a été "profondément meurtri". Cependant, il a tenu à souligner la résilience de l'organisation : "Dès le 8 octobre, le parti a trouvé des remplaçants aux positions vacantes [...] Ce parti est une grande institution, dispose de beaucoup de moyens et a un nombre considérable de membres". Dans un discours interrompu, le nouveau secrétaire général du Hezbollah, a également fermement nié que son organisation combatte pour le compte de l'Iran. "Nous ne combattons au nom de personne, ni pour le projet de quiconque, mais pour notre propre projet : la défense du Liban", a-t-il déclaré. Kassem a présenté le conflit actuel comme "une guerre israélo-américaine et européenne visant à éliminer la résistance et les peuples de la région". Il a rappelé que les hostilités avec le Liban ont débuté avec "l'explosion des bipeurs le 17 septembre", soulignant que son organisation ne souhaitait pas la guerre mais y était préparée. "L'Iran soutient notre projet sans rien exiger en retour. Quand nous libérons des terres au Sud-Liban, libérons-nous une terre iranienne ou libanaise ?", a-t-il interrogé, cherchant à affirmer l'indépendance de son mouvement tout en saluant le soutien de "tout pays arabe, islamique ou mondial" à sa résistance contre Israël. Enfin, Kassem a revendiqué l'attaque par drone contre la résidence de Netanyahou, affirmant que le Premier ministre israélien "est mort de peur", selon des "conversations diplomatiques".