Huit soldats ont été tués dans une explosion à Rafah, annonce Tsahal

Huit soldats israéliens ont été tués ce samedi matin dans une explosion à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé l'armée. Il s'agit de l'incident le plus meurtrier pour les forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza depuis janvier.

IDF Spokesperson

Un seul des soldats a été nommé : Il s'agit du capitaine Wassem Mahmoud, 23 ans, commandant adjoint d'une compagnie du 601e bataillon du génie de combat, originaire de Beit Jann. Les familles des sept autres soldats ont été informées et leurs noms devraient être publiés ultérieurement. Selon une première enquête de Tsahal, les soldats ont tous été tués à l'intérieur d'un véhicule blindé du génie de combat (CEV) Namer. Les soldats conduisaient un convoi vers 5 heures du matin samedi, après une offensive nocturne contre le Hamas dans les zones nord-ouest du quartier Tel Sultan de Rafah, au cours de laquelle les troupes de la 401e brigade blindée ont tué une cinquantaine d'hommes armés, selon Tsahal. Le convoi se dirigeait vers les bâtiments saisis par l'armée, pour que les troupes se reposent après l'opération de la nuit.

Le Namer CEV, qui a été touché par une forte explosion, était le cinquième ou sixième véhicule du convoi. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement s'il s'agissait d'une bombe placée à l'avance ou si des terroristes du Hamas s'étaient approchés du véhicule avec un engin explosif et l'avaient placé directement sur le CEV. L'armée étudie également la possibilité que des explosifs stockés à l'extérieur du CEV aient contribué à l'explosion massive. L'enquête a révélé qu'il n'y a pas eu de coups de feu lors de l'incident et que le véhicule n'était pas à l'arrêt lorsque l'explosion s'est produite. Leur mort porte à 307 le nombre de soldats de Tsahal tués lors de l'offensive terrestre contre le Hamas et des opérations menées le long de la frontière de Gaza. Un officier de police a été tué lors d'une opération de libération d'otages la semaine dernière, et un contractant civil du ministère de la défense a également été tué dans la bande de Gaza. L'incident le plus meurtrier à Gaza s'est produit en janvier, lorsque 21 soldats ont été tués dans une explosion consécutive à des tirs du Hamas qui ont provoqué l'effondrement de deux bâtiments.