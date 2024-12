"Il est inconcevable qu'Israël récupère des otages tout en poursuivant son agression contre le peuple palestinien" (Hamas)

Dans un entretien accordé à la chaîne qatarie Al-Araby TV, Taher al-Nono, haut responsable du Hamas, a exposé la position de son organisation concernant les négociations en cours. Il établit une nette distinction entre la vision israélienne et celle du Hamas sur ces pourparlers.

"Israël considère ces négociations comme un simple échange de prisonniers, tandis que nous les envisageons comme des négociations pour un cessez-le-feu total et définitif", a déclaré al-Nono. Il affirme que la communauté internationale doit œuvrer en ce sens et qu'Israël doit comprendre que "la question des échanges de prisonniers n'est qu'une partie des négociations". Le responsable du Hamas a également critiqué la position du Premier ministre israélien : "Quand Netanyahou s'obstine à s'opposer à l'arrêt des combats, cela signifie qu'il s'oppose à tout l'accord". Selon lui, si un accord est conclu, "il n'y aura pas de retour à la guerre et il y aura un retrait complet de la bande de Gaza". "Il est inconcevable qu'Israël récupère des otages tout en poursuivant son agression contre le peuple palestinien - c'est une équation qu'aucun Palestinien n'acceptera", a-t-il souligné, tout en assurant que l'organisation terroriste n'a pas interrompu les négociations et continuera à "œuvrer pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien".