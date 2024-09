"Il faut créer une alliance de pays musulmans contre Israël" (Erdogan)

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé samedi un appel à la formation d'une alliance entre pays musulmans pour contrer ce qu'il qualifie de "menace d'expansion croissante" d'Israël. Cette déclaration, prononcée lors d'un événement organisé par l'Union des écoles islamiques près d'Istanbul, marque une nouvelle escalade dans la rhétorique anti-israélienne d'Erdogan depuis le début du conflit à Gaza en octobre dernier.

"La seule mesure qui arrêtera l'arrogance israélienne, le pillage israélien et le terrorisme d'État d'Israël est une alliance des États musulmans," a déclaré le président turc, intensifiant ainsi ses critiques envers l'État hébreu. Erdogan a justifié cet appel en évoquant la mort récente d'une militante américano-turque des droits de l'homme lors d'une manifestation près de Naplouse, un incident que l'armée israélienne a promis d'investiguer et qui a été vivement condamné par Washington.

Le leader turc a également révélé que son pays avait déjà entrepris des démarches en ce sens, notamment en améliorant ses relations avec l'Égypte et la Syrie. Selon Erdogan, ces rapprochements visent à "créer une ligne de solidarité face à la menace d'expansion croissante" d'Israël, qu'il accuse également de menacer le Liban et la Syrie. Depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre et la riposte israélienne à Gaza, Erdogan n'a cessé d'accentuer ses critiques envers Israël.