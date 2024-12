Incendie d'un sapin de Noël en Syrie : les chrétiens menacent de quitter le pays

Les chrétiens syriens sont descendus dans les rues du vieux Damas à la veille de Noël mardi, pour protester contre l'incendie d'un arbre de Noël dans la ville d'Al-Suqaylabiyah, à majorité chrétienne, par des combattants islamistes étrangers, ont rapporté les médias locaux. L'arbre de Noël a été incendié lundi par des hommes armés masqués, qui ont été identifiés comme étrangers parce qu'ils parlaient l'arabe coranique au lieu du dialecte local.

À la suite de l'incendie, les manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer leurs droits et ont marché jusqu'au bureau du patriarcat grec de Damas. Ils ont brandi des croix et le nouveau drapeau national de la Syrie, et appelé à mettre fin à "l'injustice et au sectarisme à l'encontre des chrétiens". "Soit nous vivons dans un pays qui respecte notre christianisme comme c'était le cas auparavant, soit nous ouvrons la porte pour que nous puissions partir à l'étranger", a déclaré un manifestant aux médias locaux, dans des propos rapportés par le Jerusalem Post.

OMAR HAJ KADOUR / AFP

Des responsables de l'administration militaire, ainsi que des religieux islamiques, ont rencontré le père Maher Haddad, curé de la paroisse d'Al-Suqaylabiyah, et ont promis de punir les auteurs de l'incendie criminel et de restaurer entièrement l'arbre. Les médias syriens ont cité le père Haddad, qui a déclaré que huit étrangers avaient mis le feu à l'arbre de Noël deux jours après son allumage. Il a également confirmé que les services de sécurité avaient arrêté les personnes impliquées dans l'incendie.

Les membres de la nouvelle administration ont rencontré les habitants et les personnalités chrétiennes de la ville, présentant leurs excuses et promettant de protéger et de fournir un nouvel arbre. Ils ont imputé l'entière responsabilité de la situation aux actions individuelles des combattants étrangers. Le gouvernement intérimaire syrien a ordonné le déploiement de forces de sécurité supplémentaires dans les principaux quartiers chrétiens de Damas afin de les protéger pendant la période de Noël, a rapporté la chaîne Al-Hurra.