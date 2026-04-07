Irak : la milice Kataëb Hezbollah annonce la libération de la journaliste américaine Shelly Kittleson

La milice irakienne pro-iranienne Kataeb Hezbollah a annoncé qu’elle allait libérer la journaliste américaine indépendante Shelly Kittleson, enlevée il y a environ une semaine à Bagdad. Dans un communiqué, le groupe a toutefois posé une condition claire : la journaliste devra quitter immédiatement le territoire irakien après sa remise en liberté.

Selon la déclaration attribuée à un responsable sécuritaire de la milice, cette décision a été prise « en considération des positions du Premier ministre sortant ». Le responsable, identifié comme Abou Moujahad al-Assaf, a précisé que cette « initiative » ne serait pas reproduite à l’avenir, laissant entendre un geste exceptionnel dans un contexte de fortes tensions.

Shelly Kittleson avait été enlevée fin mars dans la capitale irakienne, dans des circonstances encore floues. Son rapt avait suscité de vives inquiétudes au sein des milieux journalistiques et diplomatiques, alors que la sécurité des étrangers en Irak reste fragile, notamment dans un contexte régional marqué par la guerre et l’influence croissante de groupes armés soutenus par l’Iran.

L’annonce de sa libération intervient dans un climat de tensions accrues entre Washington et les groupes pro-iraniens actifs en Irak. Ces derniers ont multiplié les avertissements et les actions hostiles ces dernières semaines, dans le sillage de l’escalade militaire entre l’Iran, Israël et les États-Unis.