Irak : un texte sur le "mariage de plaisir" temporaire pourrait faciliter la prostitution et le mariage des enfants

Un amendement controversé à la loi sur le statut personnel en Irak suscite une vive opposition, notamment parmi les défenseurs des droits des femmes. Cette proposition, soutenue par la coalition chiite au pouvoir, permettrait aux hommes de choisir entre le droit familial sunnite ou chiite lors du mariage, accordant un pouvoir sans précédent aux religieux.

Les critiques affirment que cette loi priverait les femmes chiites de droits fondamentaux et ouvrirait la porte au mariage des enfants.

AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Parmi les points les plus controversés :

L'héritage serait régi par l'appartenance religieuse, privant potentiellement les femmes chiites d'hériter de leurs maris. La garde des enfants serait automatiquement attribuée au père dans les mariages chiites en cas de divorce. Et la légalisation du "mariage de plaisir" temporaire, pourrait faciliter la prostitution et le mariage des enfants. Des estimations non officielles suggèrent que plus d'un demi-million de mariages en Irak impliquent des enfants de moins de 15 ans. Les militants des droits humains dénoncent ce projet comme un retour en arrière de "milliers d'années" pour le pays. Malgré l'opposition farouche des ONG, des avocats, et de nombreux partis politiques, la coalition chiite au pouvoir insiste pour faire passer cet amendement, soutenue par les autorités religieuses chiites.