Iran : 34 prisonnières entament une grève de la faim pour l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini

Deux ans après le début des manifestations contre le régime clérical iranien, 34 prisonnières politiques de la prison d'Evin à Téhéran ont entamé une grève de la faim ce dimanche 15 septembre 2024. Cette action marque l'anniversaire du mouvement "Femme, Vie, Liberté" et commémore la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne de 22 ans décédée en détention après son arrestation pour non-respect du code vestimentaire strict imposé aux femmes.

Selon la fondation de Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix, les détenues se sont abstenues de nourriture "en solidarité avec le peuple iranien qui proteste, contre les politiques oppressives du gouvernement".

Narges Mohammadi, militante contre le port obligatoire du hijab et la peine de mort en Iran, est elle-même incarcérée à Evin depuis novembre 2021. Dans une déclaration publiée sur son compte X officiel, elle affirme : "En ce deuxième anniversaire du mouvement 'Femmes, Vie, Liberté', nous réaffirmons notre engagement à atteindre la démocratie, la liberté et l'égalité et à vaincre le despotisme théocratique. Aujourd'hui, nous élevons nos voix plus fort et renforçons notre détermination."

Les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022 ont ébranlé le leadership iranien pendant plusieurs mois. Cependant, les autorités ont réprimé le mouvement avec violence. Selon Amnesty International, les forces de sécurité ont utilisé des fusils d'assaut et des fusils de chasse contre les manifestants. Des groupes de défense des droits de l'homme rapportent qu'au moins 551 personnes ont été tuées, tandis que des milliers d'autres ont été arrêtées, selon l'ONU.

La situation des prisonniers politiques en Iran reste préoccupante. Des experts de l'ONU ont récemment accusé l'Iran de priver Narges Mohammadi de soins de santé adéquats, rapportant qu'elle aurait été victime de violences physiques en prison le 6 août dernier.