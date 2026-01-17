Iran : Ali Khamenei traite Donald Trump de "criminel"

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a qualifié le président américain Donald Trump de « criminel », l’accusant d’être directement responsable des victimes et des destructions survenues lors des récentes manifestations en Iran, selon des propos rapportés samedi par les médias d’État.

S’exprimant lors d’une réunion à Téhéran, Ali Khamenei a affirmé que les troubles ayant secoué le pays constituaient une « sédition anti-iranienne » d’un type nouveau, dans laquelle, selon lui, le président américain se serait personnellement impliqué. « Cette fois-ci, le président des États-Unis est entré lui-même en scène », a déclaré le dirigeant iranien, estimant que Washington avait joué un rôle central dans l’embrasement de la contestation.

Le guide suprême a accusé Donald Trump d’avoir infligé « des pertes humaines, des dégâts matériels et des calomnies » au peuple iranien, sans toutefois fournir d’éléments précis à l’appui de ces affirmations. Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de forte tension entre Téhéran et Washington, alors que l’Iran est confronté à l’un des mouvements de contestation les plus violents de son histoire récente.

Depuis plusieurs semaines, les autorités iraniennes imputent les manifestations et les violences qui les accompagnent à des ingérences étrangères, en particulier américaines et occidentales. Les États-Unis, de leur côté, ont dénoncé la répression menée par le régime iranien et multiplié les mises en garde contre les atteintes aux droits humains.

Les propos de Khamenei interviennent alors que la communauté internationale s’inquiète de l’ampleur de la répression, plusieurs ONG faisant état de milliers de morts, des chiffres contestés par les autorités iraniennes.