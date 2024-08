Iran : deux gardiens de la révolution tués par une "fuite de gaz"

Deux membres des Gardiens de la Révolution, la force paramilitaire d'élite du pays, ont été tués dans ce qui a été décrit comme un accident dû à une fuite de gaz.

Selon les informations communiquées par l'agence de presse Fars, citant un communiqué officiel, les victimes sont le lieutenant-colonel Mokhtar Morshedi et le capitaine Mojtaba Nazari. L'incident s'est produit dans un atelier appartenant aux Gardiens de la Révolution, mais les détails précis de l'événement restent flous.

Initialement, l'agence de presse nationale Irna avait fait état d'un bilan plus lourd, mentionnant une personne décédée et dix blessées. La divergence entre ces chiffres et le communiqué officiel n'a pas été expliquée.

Cet événement s'inscrit dans une série d'incidents similaires survenus en Iran ces dernières années. En janvier 2023, une explosion présumée due à une fuite de gaz avait coûté la vie à six membres d'une même famille dans le nord-ouest du pays. L'année précédente, en juin 2022, plus de 130 personnes avaient dû être hospitalisées suite à une fuite de produits chimiques dans une usine de Firuzabad, dans le sud de l'Iran.