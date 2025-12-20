Iran : exécution d’un homme accusé d’espionnage au profit d’Israël

L’Iran a exécuté un homme reconnu coupable d’espionnage au profit d’Israël, a rapporté l’agence judiciaire iranienne Mizan, citée par Reuters. Les autorités affirment que le condamné entretenait également des liens avec des groupes d’opposition iraniens.

Selon Téhéran, l’homme aurait facilité des activités de renseignement israéliennes sur le territoire iranien. Cette exécution s’inscrit dans le cadre d’une guerre de l’ombre que se livrent l’Iran et Israël depuis plusieurs décennies, marquée par des opérations clandestines, des cyberattaques et des accusations récurrentes d’espionnage.

L’ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, identifie le condamné comme Aghil Keshavarz, un étudiant en architecture âgé de 27 ans. L’organisation affirme que la condamnation à mort repose sur des « aveux extorqués sous la torture », une accusation régulièrement formulée par les défenseurs des droits humains à l’encontre du système judiciaire iranien. Les autorités de Téhéran n’ont pas répondu à ces allégations.

Ces derniers mois, les exécutions de personnes accusées d’espionnage pour Israël se sont multipliées en Iran. Plusieurs condamnations à mort ont été mises à exécution depuis le début de l’année, traduisant un durcissement notable de la politique sécuritaire du régime. Les autorités justifient ces mesures par la nécessité de protéger la sécurité nationale face à ce qu’elles décrivent comme une intensification des activités hostiles israéliennes.