Iran : exécution du jeune juif condamné pour le meurtre d'un homme qui l'avait agressé

Arvin Nathaniel Kahramani, un Juif iranien âgé de 20 ans, a été exécuté ce lundi par les autorités iraniennes, après avoir été condamné à mort en mai dernier pour le meurtre d'un musulman lors d'une bagarre il y a deux ans.

L'organisation iranienne des droits de l'homme HRANA a déclaré à l'époque : "Selon des rapports reçus de sources proches de ce prisonnier, Arvin Kahramani a été arrêté il y a deux ans lors d'une bagarre qui a conduit à la mort d'un citoyen musulman, et a donc été condamné à la peine capitale dans une courte procédure judiciaire. Les efforts de la famille d'Arvin pour apaiser la famille de la victime et payer le dédommagement selon les lois en vigueur dans le pays n'ont pas été couronnées de succès. La famille de la victime a refusé toute indemnité et a insisté sur l'exécution de la peine de mort".

L'Union juive d'Iran a constamment essayé d'obtenir le consentement de la famille du plaignant, mais aucun de ses efforts n'a réussi. Le Dr Homayoun Sameyah, chef de l'Union juive d'Iran, a expliqué que "les demandes de Nathaniel de rencontrer la famille de la victime et aussi le nouvel imam de Kermanshah ont été rejetées. De même, ses efforts ainsi que ceux d'autres représentants du Conseil islamique, y compris le représentant de Nathanz, pour servir de médiateurs et obtenir le consentement de la famille de la victime, n'ont pas réussi. Des propositions telles que la construction d'une école au nom de la victime, en plus de donner des dons, n'ont pas été acceptées par les parents".

Ce cas a suscité de nombreuses inquiétudes au sein de la communauté juive iranienne. Les défenseurs des droits de l'homme croient que les verdicts de rétribution et les différences dans l'application des lois entre les musulmans et les non-musulmans témoignent d'une discrimination systématique des minorités religieuses en Iran.