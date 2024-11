Iran : "La guerre peut s'étendre au-delà du Moyen-Orient", menace Téhéran

Dans une escalade rhétorique significative, l'Iran a durci le ton ce samedi concernant le conflit en cours entre Israël et les mouvements pro-iraniens. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, Téhéran met en garde contre une possible extension du conflit bien au-delà des frontières actuelles.

"Le monde doit savoir que si la guerre s'étend, ses effets nuisibles ne se limiteront pas uniquement à la région du Moyen-Orient", a averti le chef de la diplomatie iranienne lors d'une intervention sur la télévision d'État, évoquant une possible propagation de "l'insécurité et l'instabilité" vers des régions "très lointaines".

Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement tendu, alors que le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza entre dans son 400e jour. L'Iran, qui soutient activement le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, voit son réseau d'alliés régionaux de plus en plus impliqué dans les hostilités.

Ces menaces iraniennes font écho aux craintes internationales d'une extension du conflit, alors que les États-Unis maintiennent une présence militaire renforcée dans la région pour dissuader toute implication directe de l'Iran. Plusieurs incidents en mer Rouge, où les Houthis du Yémen, également soutenus par l'Iran, ont multiplié les attaques contre des navires commerciaux, démontrent déjà cette extension géographique des tensions.