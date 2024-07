Iran : le nouveau président affirme que Téhéran ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire

Le président élu iranien, Masoud Pezeshkian, a affirmé dans une déclaration intitulée "Mon message au nouveau monde" que l'Iran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires. Il a également exprimé son intention de renforcer les liens de l'Iran avec ses voisins et d'engager le dialogue avec l'Europe.

Pezeshkian, un modéré relatif qui a battu un rival conservateur lors des élections, a souligné que les États-Unis doivent comprendre que l'Iran ne cédera pas aux pressions. "La doctrine de défense de l'Iran n'inclut pas les armes nucléaires", a-t-il déclaré, ajoutant que son pays valorise profondément ses amitiés avec la Chine et la Russie, qui ont "toujours été à nos côtés dans les moments difficiles". Le nouveau président a promis de promouvoir une politique étrangère pragmatique, d'apaiser les tensions autour des négociations sur l'accord nucléaire de 2015, et d'améliorer les perspectives de libéralisation sociale et de pluralisme politique. Concernant la Russie, Pezeshkian l'a qualifiée d'"allié stratégique précieux" et s'est engagé à renforcer la coopération bilatérale. Il a également exprimé le soutien de l'Iran aux initiatives visant à mettre fin au conflit en Ukraine. "Le peuple iranien m'a confié un mandat pour poursuivre vigoureusement un engagement constructif sur la scène internationale tout en insistant sur nos droits, notre dignité et notre rôle mérité dans la région et le monde", a déclaré Pezeshkian. Il a conclu en lançant "une invitation ouverte à ceux qui sont prêts à nous rejoindre dans cette entreprise historique".