Iran : record d'exécutions de femmes en 2024

Au moins 31 femmes ont été exécutées en Iran depuis le début de l'année 2024, un chiffre sans précédent depuis 2008, selon l'ONG Iran Human Rights (IHR), a rapporté l'AFP. Cette organisation basée en Norvège dénonce "le caractère brutal et inhumain" du système judiciaire iranien.

Entre 2010 et 2024, l'ONG a documenté 241 exécutions de femmes, dont 114 pour meurtre et 107 pour des affaires de drogue. Selon Mahmoud Amiry-Moghaddam, directeur de l'IHR, ces chiffres révèlent "à quel point la discrimination et l'inégalité entre les sexes sont enracinées dans le système judiciaire iranien".

L'ONG souligne que de nombreuses femmes condamnées pour meurtre étaient elles-mêmes victimes de violences domestiques ou d'abus sexuels, agissant par désespoir. Cependant, la loi du talion (qisas), appliquée en Iran, exige qu'un meurtre soit "payé" par une autre vie, sauf en cas de pardon de la famille de la victime ou d'une compensation financière. Ce système juridique prend rarement en compte les violences familiales comme circonstances atténuantes.