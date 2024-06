Iran : Duel serré entre le "réformiste" Pezeshkian et le conservateur Saeed Jalili pour la présidence

Les premiers résultats du scrutin présidentiel iranien, dévoilés aux premières heures de samedi, mettent en lumière un faible écart entre le réformiste Masoud Pezeshkian et le conservateur Saeed Jalili. D'après les informations de la télévision d'État iranienne, aucun des deux candidats ne semble en mesure de s'imposer dès le premier tour, ce qui laisse entrevoir la perspective d'un second tour pour désigner le successeur du défunt président Ebrahim Raissi.

"Sur plus de 19 millions de bulletins dépouillés, Pezeshkian recueille 8,3 millions de suffrages contre 7,18 millions pour Jalili", précise la chaîne nationale. Mohammad Bagher Qalibaf, le président conservateur du Parlement, occupe la troisième place avec 2,67 millions de voix.

Ce scrutin se déroule dans un contexte régional particulièrement tendu. "Cette élection revêt une importance capitale, non seulement pour l'Iran, mais aussi pour l'équilibre des forces dans la région, notamment au vu de la situation à Gaza et des tensions avec Israël", souligne un analyste politique basé à Téhéran, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Morteza Fakhri Nezhad/IRIB via AP, File

La campagne a été marquée par des appels au boycott. La fille de Mir Hossein Mousavi, figure de proue du mouvement contestataire de 2009, a déclaré : "Mes parents ont choisi de ne pas voter, à l'instar de nombreux Iraniens qui ne se sentent pas représentés par ce processus électoral."

Selon la législation iranienne, un candidat doit obtenir plus de 50 % des voix pour être élu dès le premier tour. "Si ce seuil n'est pas atteint, les deux candidats en tête s'affronteront lors d'un second tour organisé une semaine plus tard", explique un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur.

Les résultats définitifs et le taux de participation, baromètre essentiel de l'adhésion de l'électorat au régime théocratique chiite, sont attendus dans les heures à venir. "Le taux de participation sera aussi révélateur que le résultat lui-même. Il sera le reflet de l'état d'esprit actuel de la population iranienne", affirme un spécialiste iranien.