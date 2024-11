"Israël a attaqué le cœur de Beyrouth, il doit s'attendre à ce que la réponse ait lieu au centre de Tel-Aviv" (Hezbollah)

Le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Kassem, a menacé mercredi de frapper le centre de Tel-Aviv en représailles à l'élimination du chef des relations médiatiques du mouvement, Mohammad Afif, éliminé dimanche dans une frappe israélienne à Beyrouth. "Israël a attaqué le cœur de Beyrouth, il doit s'attendre à ce que la réponse ait lieu au centre de Tel-Aviv", a-t-il déclaré.

Dans son troisième discours depuis sa prise de fonction, Kassem a reconnu que le mouvement terroriste avait traversé une période de "confusion" pendant dix jours après l'élimination de Hassan Nasrallah le 27 septembre, tout en assurant que le Hezbollah avait "retrouvé sa vigueur".

Concernant les négociations en cours, le leader chiite a indiqué que son mouvement avait étudié la proposition de cessez-le-feu avec le Liban, posant deux conditions : "un cessez-le-feu complet et total" et "la préservation de la souveraineté libanaise". Il a toutefois prévenu que le Hezbollah poursuivrait ses actions militaires, que les négociations aboutissent ou non.

Kassem a également dénoncé ce qu'il qualifie de "monstres humains israéliens soutenus par des monstres humains américains", affirmant que la résistance dispose des moyens nécessaires pour poursuivre le combat "pendant longtemps".