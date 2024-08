Israël annonce la création d'une nouvelle implantation en Judée-Samarie

Le gouvernement israélien vient de révéler les frontières municipales de Nahal Heletz, la première nouvelle implantation officiellement établie en Judée-Samarie depuis 2017.

Située au sud-ouest de Jérusalem, près de Bethléem, Nahal Heletz s'étendra sur environ 60 hectares. Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, fer de lance de ce projet, affirme que cette localité renforcera la connexion entre Jérusalem et le bloc d'implantations d'Etzion. Smotrich ne cache pas ses intentions politiques : "Connecter Gush Etzion et Jérusalem par l'établissement d'une nouvelle implantation est un moment historique", déclare-t-il. Il ajoute que cette initiative s'inscrit dans sa "mission de vie" de lutter contre l'idée d'un État palestinien en "établissant des faits sur le terrain". Bien que formellement approuvée par le gouvernement en juin dernier, la construction de Nahal Heletz nécessite encore l'obtention de permis et l'approbation de plans de zonage, un processus qui pourrait prendre plusieurs années.