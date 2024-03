Israël commet le "crime du siècle" à Gaza (chef des Houthis)

Le chef du groupe houthi au Yémen, Abdul-Malik Al-Houthi, a déclaré jeudi soir qu'Israël commettait le "crime du siècle" à Gaza, avec la participation des Etats-Unis et des pays occidentaux, lors d'une allocution télévisée sur Al-Masirah TV.

Il a affirmé que les États-Unis fournissent une aide aérienne limitée à Gaza tout en envoyant des "tonnes de bombes pour tuer ses habitants". Selon lui, les États-Unis et les pays occidentaux n'hésitent pas à fournir les armes "les plus meurtrières à l'ennemi israélien pour tuer le peuple palestinien, y compris ses enfants et ses femmes". Le chef des Houthis a souligné que les largages d'aide américains ne couvrent qu'"un faible pourcentage des besoins, dans le but de tromper l'opinion publique et de détourner l'attention des nations musulmanes des crimes en cours".

Par ailleurs, il a juré d'empêcher les navires liés à Israël de traverser l’océan Indien en direction du cap de Bonne-Espérance, route alternative à la mer Rouge empruntée par de nombreux navires pour éviter les attaques des Houthis.