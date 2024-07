Israël dénonce les experts de l'ONU qui l'accusent de mener une "campagne de famine ciblée" à Gaza

Des experts des droits de l'homme de l'ONU ont accusé Israël de mener une "campagne de famine ciblée" à Gaza, provoquant la mort d'enfants palestiniens. Dans une déclaration controversée, dix experts indépendants, dont Michael Fakhri, rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, affirment qu'une famine sévit dans toute la bande de Gaza, qualifiant les actions d'Israël de "forme de violence génocidaire".

Selon ces experts, 34 Palestiniens, majoritairement des enfants, seraient morts de malnutrition depuis le 7 octobre. Bien que l'ONU n'a pas officiellement déclaré de famine à Gaza, ils insistent sur la réalité de cette situation. La mission israélienne auprès de l'ONU à Genève a vivement réagi, accusant ces experts de propager de la désinformation et de soutenir la propagande du Hamas. Israël souligne que la dernière évaluation de l'IPC (Integrated Food Security Phase Classification) n'a pas conclu à une famine, notant une amélioration de l'accès à l'aide.

Les autorités israéliennes affirment avoir intensifié la coordination et l'assistance pour l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Elles accusent le Hamas de voler et de cacher l'aide destinée aux civils, et pointent du doigt l'accumulation d'aide à la frontière due aux craintes de pillage et de violence.