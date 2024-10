Israël détruit un tunnel du Hezbollah pénétrant son territoire

L'armée israélienne (Tsahal) a annoncé ce mardi soir la démolition d'un tunnel du Hezbollah qui s'étendait sur plusieurs mètres à l'intérieur du territoire israélien depuis le Liban.

Ce tunnel de 20 mètres de long, sans issue sur le sol israélien, franchissait la Ligne Bleue reconnue par l'ONU d'environ 10 mètres. Situé dans le secteur occidental de la frontière, près du village libanais de Marwahin, il faisait face à la communauté israélienne de Zar'it. Tsahal affirme qu'aucune ville n'a jamais été menacée par cette structure souterraine.

Selon les évaluations militaires israéliennes, le Hezbollah a commencé la construction de ce tunnel il y a environ deux ans. L'armée israélienne l'a rapidement identifié mais a choisi de le surveiller plutôt que de révéler au Hezbollah sa connaissance de ce passage souterrain. Le tunnel a été physiquement localisé par des commandos lors de raids dans le sud du Liban il y a plusieurs mois. Tsahal souligne qu'elle en avait déjà connaissance et qu'elle contrôlait pleinement la zone. Lors de l'inspection du tunnel, les troupes israéliennes y ont découvert des armes, notamment des explosifs et des missiles antichars. Profitant de ses opérations à plus grande échelle dans le sud du Liban, Tsahal a saisi l'opportunité de détruire cette infrastructure.

L'armée israélienne affirme qu'il n'existe pas d'autres tunnels connus traversant la frontière depuis le Liban vers Israël. Cette découverte et destruction s'inscrivent dans le contexte des tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah, soulignant les efforts continus de Tsahal pour contrer les menaces à sa frontière nord.