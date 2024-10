Israël estime qu'il ne reste au Hezbollah que la moitié des roquettes dont elle disposait (média américain)

Le New York Times a rapporté ce samedi qu'Israël estime qu'il ne reste à l'organisation terroriste Hezbollah que la moitié des roquettes dont elle disposait il y a un an. De plus, il est allégué que certains hauts responsables du Hezbollah étaient inconnus d'Israël, car ils avaient rapidement progressé dans la chaîne de commandement suite à une série d'éliminations ciblées.

Selon le média, des sources israéliennes croyaient qu'au début de la guerre, l'organisation terroriste comptait entre 20 000 et 30 000 combattants entraînés, ainsi que de nombreux réservistes. En outre, il est affirmé qu'elle possédait plus de 120 000 roquettes et autres armes, y compris des drones et des missiles guidés de précision. En revanche, le Hezbollah a publié très peu d'informations sur le nombre de combattants ou d'armes qu'il a perdus lors des frappes de Tsahal au cours du dernier mois, depuis le début de l'opération Flèches du Nord. Selon le média, des sources israéliennes ont affirmé qu'une grande partie de l'arsenal du Hezbollah, y compris plus de la moitié des missiles de précision, a été détruite. De plus, des centaines de combattants ont été tués et des milliers blessés.