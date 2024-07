Israel Katz estime que les résultats obtenus en Iran constituent un "message clair" aux ayatollahs

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a commenté la victoire du réformiste Masoud Pezeshkian lors des élections présidentielles en Iran, l'interprétant comme un revers significatif pour le leadership islamiste du pays.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, Katz a affirmé : "Le peuple iranien a envoyé un message clair de demande de changement et d'opposition au régime des ayatollahs à travers ces élections."

Profitant de ce moment politique, le ministre israélien a exhorté la communauté internationale à intensifier la pression sur l'Iran. Il a notamment appelé à deux actions concrètes : désigner les Gardiens de la Révolution (IRGC) comme organisation terroriste et exiger l'annulation du programme nucléaire iranien et la cessation du soutien aux organisations terroristes. Katz a souligné l'importance de ces mesures, déclarant : "C'est la seule chance de concrétiser le changement."

Cette réaction d'Israël à l'élection iranienne s'inscrit dans le contexte des tensions persistantes entre les deux pays. La victoire d'un candidat réformiste en Iran est perçue par Israël comme une opportunité de changement dans la politique régionale et internationale de Téhéran. Cependant, il reste à voir comment cette élection influencera réellement la politique intérieure et extérieure de l'Iran, et si la communauté internationale répondra à l'appel d'Israël pour une action plus ferme contre le régime iranien.

Cette déclaration du ministre Katz reflète la position constante d'Israël, qui considère l'Iran comme une menace majeure pour sa sécurité et pour la stabilité régionale. Elle souligne également la volonté d'Israël de saisir toute opportunité pour influencer la politique internationale envers l'Iran.