Israël menace l'Irak d'attaques si elle ouvre son territoire à la riposte iranienne

Le site saoudien "Elaph" a rapporté ce matin (dimanche) qu'Israël a menacé le gouvernement irakien de frapper des cibles dans le pays si les attaques de drones depuis son territoire se poursuivaient ou si l'Iran utilisait son territoire pour des attaques.

Selon la publication, citant des sources militaires, des satellites et des moyens de surveillance ont suivi des tentatives iraniennes de transférer des missiles balistiques et des équipements connexes d'Iran vers le territoire irakien. Ils estiment que ce transfert de missiles visait à permettre une attaque iranienne contre Israël depuis le sol irakien. Selon le rapport, Israël a envoyé des messages d'avertissement au gouvernement irakien, lui demandant de contrôler les milices (chiites fidèles à l'Iran) et d'empêcher l'Iran d'utiliser le territoire irakien comme théâtre de guerre contre Israël.

La source au sein du gouvernement irakien a indiqué au journal Al-Akhbar que les menaces israéliennes de frappes en Irak relèvent de la guerre psychologique, visant à dissuader les milices pro-iraniennes. Le Premier ministre irakien et le ministre des Affaires étrangères ont discuté avec des responsables européens, iraniens et des dirigeants régionaux pour éviter une expansion du conflit. "Le gouvernement irakien ne permettra pas que son territoire serve de point de départ à un conflit qui nuirait à l'Irak", a-t-il été déclaré.

Les sources ont également précisé que toutes les milices pro-iraniennes en Irak respectent les décisions du gouvernement irakien, mais qu'elles ne peuvent rester passives face aux "crimes commis par l'entité sioniste". Elles affirment que l'Irak n'est pas la source du conflit, mais que c'est Israël qui a violé l'espace aérien irakien pour attaquer l'Iran.

La source a également souligné que l'Iran n'a pas informé Bagdad qu'il riposterait contre Israël depuis le territoire irakien, et a ajouté que le gouvernement irakien ne permettra pas que son territoire serve de point de départ à un conflit qui pourrait nuire à l'Irak.