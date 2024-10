"Israël paiera tôt ou tard le prix de ce génocide qu'il perpètre depuis un an et qui se poursuit" (Erdogan)

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé une violente diatribe contre Israël ce dimanche, à l'occasion du premier anniversaire des attaques du Hamas du 7 octobre. Dans une série de déclarations incendiaires publiées sur le réseau social X, Erdogan a accusé Israël de "génocide" à Gaza et promis des conséquences.

"Israël paiera tôt ou tard le prix de ce génocide qu'il perpètre depuis un an et qui se poursuit encore", a averti le leader turc, connu pour son soutien à la cause palestinienne et au Hamas.

Erdogan a également établi un parallèle entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Adolf Hitler. "Tout comme Hitler a été arrêté par une alliance de l'humanité, Netanyahou et son réseau meurtrier seront stoppés de la même manière", a-t-il déclaré, qualifiant au passage Netanyahou de "boucher de Gaza".

Le président turc a aussi critiqué l'inaction de la communauté internationale face au conflit à Gaza et désormais au Liban. "Un monde qui ne demande pas de comptes pour le génocide de Gaza ne trouvera jamais la paix", a-t-il affirmé, appelant à mettre fin à "la politique de longue date d'Israël de génocide, d'occupation et d'invasion".

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, alors qu'Israël poursuit ses opérations militaires à Gaza contre le Hamas et échange des tirs avec le Hezbollah au Liban.